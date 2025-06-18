Лишился семьи и доживал в нищете: трагичная судьба «Смуглянки» Сергея Подгорного

Сыгравший «Смуглянку» актер Сергей Подгорный лишился семьи и доживал в нищете. Он навсегда остался в памяти зрителей юным летчиком Виктором Щедроновым из фильма «В бой идут одни старики» — тем самым «Смуглянкой» с гитарой и обаятельной улыбкой. Но за кадром его жизнь сложилась совсем не так, как у героя, подарившего ему славу.

Родился Сергей Подгорный в декабре 1953 года в простой семье. Отец-фронтовик воспитывал в нем трудолюбие, а мать называла сына «судьбы подарком». В кино он попал почти случайно: после неудачной попытки поступить в театральный, на второй год все же пробился во ВГИК. А затем судьба сделала еще один поворот — Леонид Быков искал замену актеру, отказавшемуся от роли в «Стариках», и заметил в массовке смуглого паренька с живыми глазами.

Фильм стал культовым, а его герой — народным любимцем. Письма от поклонниц приходили мешками, казалось, впереди — блестящая карьера. Но кино оказалось жестоким: следующие роли (солдат, милиционеров, рабочих) оставались в тени легендарного лейтенанта Щедронова. А потом грянули 90-е, и Подгорный, как многие актеры его поколения, оказался не у дел.

Он вернулся в родную Бучу — к матери, в старый дом. Чтобы выжить, брался за любую работу: чинил, мастерил, даже делал гробы. Одиночество и невостребованность привели его к бутылке. Две жены ушли, дети отдалились. Последние годы он доживал в полуразрушенном доме, больной и забытый. Лишь изредка кто-то узнавал в нем того самого «Смуглянку» — но это уже не радовало.

18 июля 2011 года его не стало. Без громких некрологов, без прощальных репортажей. Осталась только песня

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