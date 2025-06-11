Смерть на съемочной площадке: как роль в фильме «Цветок на камне» погубила Инну Бурдученко

Погибшая при пожаре на съемках фильма «Цветок на камне» актриса Инна Бурдученко была беременна. Об этом сообщает «Экспресс газета».

21-летняя Инна Бурдученко могла стать одной из ярчайших звезд советского кинематографа, но ее жизнь трагически оборвалась на съемках фильма в погоне за идеальным кадром.

Упорство было главной чертой характера Бурдученко. После неудачной попытки поступить в театральный вуз она начала с работы реквизитором в провинциальном театре, где потом получила главную роль в спектакле «Овод». Уже в 20 лет она проснулась знаменитой после главной роли в фильме «Иванна» (1960). Казалось, ее ждали большие роли в кино.

В 1962 году на съемках драмы «Цветок на камне» режиссер Анатолий Слесаренко требовал от актрисы полной самоотдачи. В опасной сцене спасения знамени из горящего дома Бурдученко лично выполняла все трюки без дублера. После многочисленных дублей во время решающего кадра ее каблук застрял в полу, а рухнувшая балка перекрыла выход.

Шахтер Сергей Иванов, снимавшийся в массовке, ринулся в огонь и вынес актрису с 80% ожогов тела. По всей стране организовали донорские пункты, но через две недели 21-летняя звезда скончалась. Трагедия усугублялась тем, что Бурдученко недавно вышла замуж и ждала ребенка.

Суд признал Слесаренко виновным в преступной халатности и приговорил к пяти годам заключения.

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