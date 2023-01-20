Безработный актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника за его вопрос
Изгнанный из театра Дмитрий Назаров сорвался на поклонника за его вопрос.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника после того, как тот спросил о планах на предстоящие выступления. Артиста изгнали из театра и перестали звать в кинопроекты - на этой почве у него сдают нервы.
На вопрос фаната Назаров заявил, что «перед ним извиняются целые города». Также он счел, что принимающие решение об отмене выступлений люди «обокрали» публику.
Назаров не стеснялся в выражениях при ответе фанату. «Поняли, педагог оральный?» - обратился к нему 65-летний актер.
Ранее сообщалось, что после увольнения Назарова из МХТ в московских театрах начались масштабные проверки. Госкомиссии проверяют посещаемость, кадровую дисциплину, даты отпусков.
14 января руководство МХТ уволило не только Назарова, но и его жену Ольгу Васильеву. Причиной послужили высказывания артиста.