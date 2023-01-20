Безработный актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника за его вопрос

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника после того, как тот спросил о планах на предстоящие выступления. Артиста изгнали из театра и перестали звать в кинопроекты - на этой почве у него сдают нервы.

На вопрос фаната Назаров заявил, что «перед ним извиняются целые города». Также он счел, что принимающие решение об отмене выступлений люди «обокрали» публику.

Назаров не стеснялся в выражениях при ответе фанату. «Поняли, педагог оральный?» - обратился к нему 65-летний актер.

Ранее сообщалось, что после увольнения Назарова из МХТ в московских театрах начались масштабные проверки. Госкомиссии проверяют посещаемость, кадровую дисциплину, даты отпусков.

14 января руководство МХТ уволило не только Назарова, но и его жену Ольгу Васильеву. Причиной послужили высказывания артиста.