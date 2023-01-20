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19:40, 20 января 2023
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Безработный актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника за его вопрос

Изгнанный из театра Дмитрий Назаров сорвался на поклонника за его вопрос.

Безработный актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника за его вопрос

Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров накинулся на поклонника после того, как тот спросил о планах на предстоящие выступления. Артиста изгнали из театра и перестали звать в кинопроекты - на этой почве у него сдают нервы.

На вопрос фаната Назаров заявил, что «перед ним извиняются целые города». Также он счел, что принимающие решение об отмене выступлений люди «обокрали» публику.

Назаров не стеснялся в выражениях при ответе фанату. «Поняли, педагог оральный?» - обратился к нему 65-летний актер.

Ранее сообщалось, что после увольнения Назарова из МХТ в московских театрах начались масштабные проверки. Госкомиссии проверяют посещаемость, кадровую дисциплину, даты отпусков.

14 января руководство МХТ уволило не только Назарова, но и его жену Ольгу Васильеву. Причиной послужили высказывания артиста.

Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
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