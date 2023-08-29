Крестного сына Урганта не берут в детсад из-за отсутствия прописки в Москве

Мама трехлетнего крестного сына актера Андрея Урганта рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после переезда в Москву из Санкт-Петербурга. Елена Романова призналась, что до сих пор не может устроить своего ребенка в государственный детский садик, хотя уже лето подходит к концу. Связано это с тем, что у нее нет столичной прописки.

Как стало известно, на данный момент вместе с сыном Романова живет в районе Таганки. Там она снимает квартиру. Так как Феде уже совсем скоро исполнится четыре года, она собиралась заняться его социализацией, однако все оказалось не так просто. Мать-одиночка пока не может добиться даже того, чтобы встать в очередь, так как приоритет отдается детям с жильем в Москве.

«Я никак этого не могу понять! Ну нет у меня своего жилья в столице, но у меня же есть официальная временная регистрация по месту пребывания», - цитирует слова Романовой издание kp.ru.

Елена уже не знает, что сделать, чтобы ее сын попал в дошкольное учреждение. Один из выходов – частный детсад. Но его Романова боится не потянуть. Вместе с крестным Феди Андреем Ургантом они даже уже шутят, что актер готов подрабатывать Дедом Морозом в праздники, лишь бы ребенка взяли. Пока безрезультатно. Единственная надежда у матери осталась на руководителя департамента образования Москвы.

«Видимо, буду пробиваться к нему на прием, и только в его силах решить подобный вопрос», - отметила Елена Романова.

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