Лишенный работы Данила Козловский покинул Россию после скандала с общественником Бородиным

Месяц назад знаменитого российского актера Данилу Козловского уличили в скандальных высказываниях против политики государства. Из-за этого звезда «Экипажа» сначала лишился спектакля «Гамлет», а затем и постановки «Коварство и любовь». Сам он свою вину не признавал и даже пытался судиться с общественным деятелем Виталием Бородиным, но его иски не были рассмотрены.

В конце апреля появилась информация, что Козловский не намерен оставлять ситуацию, как есть, поэтому будет разбираться до последнего. Однако сейчас стало известно, что Данила неожиданно покинул Россию с билетами на руках до Турции. И это не конечный пункт его назначения. Об этом сообщил источник Телеграм-канала SHOT.

Напомним, что весь скандал закрутился после того, как актер улетел в США, чтобы проведать маленькую дочь. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин посчитал, что таким образом он показал свою позицию, а вернулся только ради того, чтобы заработать. После этого Козловского «отменили» в МХТ им. Чехова и заменили Тимуром Родригезом.

При этом суд отказался рассматривать заявление актера, в котором он просил призвать к ответственности общественника за клевету. Он даже записывал обращение к фанатам и признавался в любви к России. Однако поддержки практически не получил.

Ранее стало известно, что в суд отравилась и возлюбленная Козловского Оксана Акиньшина. Она собралась разбираться со своим мужем из-за финансов.