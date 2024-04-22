Лишенная наград фигуристка Камила Валиева нашла новую работу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за употребление допинга, нашла новую работу. Как призналась сама спортсменка, она попробует себя в качестве телеведущей.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время, я буду ведущей», — проговорилась Валиева в ходе стрима на платформе Douyin.

При этом, по данным Kp.ru, в настоящее время отснято несколько пилотных выпусков, но конкретного проекта с Камилой пока еще не утвердили.

Ранее Валиева также сообщила, что в декабре станет ведущей новогодней музыкальной премии «Песня года» на Первом канале.

Напомним, Камилу Валиеву дисквалифицировали до декабря 2025 года и лишили всех наград после того, как у нее обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В итоге, сборной России на Олимпиаде в Пекине вместо золота командного турнира присудили бронзу по решению Международного союза конькобежцев.

Также стало известно, что Валиева перестала получать стипендию президента РФ после дисквалификации и последующего исключения из списка кандидатов в сборную. Сумма выплат составляет 52 тысячи рублей для обладателей золотых медалей, 39 тысяч для серебряных и 30 тысяч - бронзовых.