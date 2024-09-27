НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 сентября 2024, 18:05
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Лишен прав в России за езду под наркотиками: Гуф пытается получить водительское удостоверение в Таиланде

Лишенный водительских прав в России Гуф пытается получить их в Таиланде.
Лишен прав в России за езду под наркотиками: Гуф пытается получить водительское удостоверение в Таиланде

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, пытается получить водительское удостоверение в Таиланде по ускоренной схеме. Артист много времени проводит в тропическом королевстве, поэтому задумался над тем, чтобы самому путешествовать по нему.

На родине, в России, у Долматова есть водительское удостоверение, однако он лишен его за езду в состоянии наркотического опьянения, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Таиланде Гуф хочет получить права по ускоренной схеме — всего лишь за два дня. Для этого, по данным СМИ, рэпер связался со специальными людьми, которые помогают гражданам РФ быстро и без волокиты обзавестись нужными документами.

Ранее Гуф показал, как проводит время с 14-летним сыном в Таиланде. Отец и сын редко видятся, так как мальчик проживает с мамой на Бали.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Гуф
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Таиланд