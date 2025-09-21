«Лишь бы видеть счастье детей»: Стас Михайлов оставил послание для 13-летней дочери

Исполнитель хита «Все для тебя» Стас Михайлов поделился с подписчиками трогательными кадрами из семейного архива в честь дня рождения дочери.

21 сентября младшей дочке Стаса Михайлова Марии исполнилось 13 лет. Звездный отец решил публично поздравить девочку и выложил в микроблоге видео с подборкой совместных снимков.

«Ведь ничего нет важнее для людей, лишь бы видеть счастье своих детей», — говорится в ролике.

Михайлов выбрал для видео как архивные кадры с дочкой, так и свежие отрывки со съемок уже повзрослевшей Маши.

«С днем рождения, доченька», — коротко написал певец.

Поклонники поддержали артиста в комментариях, отметив, насколько трогательным и эмоциональным получилось поздравление.

«Вы замечательный отец!», «Очень трепетное и волнительное послание для дочери», «Потрясающие стихи!» — подчеркивают пользователи сети.

Напомним, Стас Михайлов воспитывает шестерых детей, двое из которых — Никита и Дарья — от предыдущих жен. У нынешней супруги певца Инны тоже есть двое детей от первого брака — Андрей и Ева. Также Инна подарила возлюбленному еще двух дочерей — Иванну и Марию.

Ранее мы писали, что Стас Михайлов не выплатил зарплату домработнику из-за того, что тот уволился не в конце месяца.