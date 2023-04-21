Ликвидировали окончательно: Гуревичу нашли замену в еще одном шоу на канале «Россия»

Год назад Александр Гуревич, который много лет вел различные шоу на отечественном телевидении, стал стремительно терять работу. Сначала его убрали из программы «Сто к одному», а теперь лишили и проекта «Удивительные люди». Такую «расплату» артист получил за свои политические взгляды.

Как стало известно изданию «StarHit», в новом сезоне телеконкурса, в котором люди демонстрирует свои способности и сражаются за главный денежный приз, вместо Гуревича зрители будут видеть Артема Варгафтика. Он уже отвел пилотный эпизод и причем весьма удачно. Люди на съемках отметили, что даже сначала не поняли, что произошла замена. Дело в том, что Варгафтик внешне сильно похож на своего предшественника.

«Немного всклокоченные волосы, седая борода, очки, комплекция в целом…. Ставку определенно делали в том числе и на внешность», - сообщил источник СМИ.

Отметим, что Артем Варгафтик уже 20 лет работает на телевидении. В основном он знаком зрителям канала «Культура», там он стал популярен благодаря программам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят».

Однако замены в шоу «Удивительные люди» произошли и в составе жюри. Раньше судейское кресло в проекте занимала Ольга Шелест, но теперь она живет в США. Именно поэтому ее место занял Александр Пушной. А вместе с ним участников будут оценивать Наталья Рагозина и Евгений Папунаишвили.

Ранее появились подробности замены Дмитрия Диброва в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?». Новый сезон шоу выйдет в эфир уже в конце апреля.