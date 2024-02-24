Лихого гусара, гангстера, ковбоя: какие легендарные роли мог бы сыграть Никита Кологривый

Профайлер Денис Давыдов, заявил, что актер из «Слова пацана» Никита Кологривый мог бы сыграть любую роль военного. Он отметил, что также артист может перевоплотиться в легендарного ковбоя из «Человека с бульвара Капуцинов» и гангстера из «Приключений Электроника».

По словам Давыдова, Кологривый смотрелся бы органично в роли «лихого гусара», военного, мушкетера. Профайлер уверен, что артисту также бы подошли образы любой русской сказки.

«Лилипут Флим из фильма «Дом, который построил Свифт» Марка Захарова. Ковбой из «Человека с бульвара Капуцинов». Гангстера из «Приключений Электроника», — цитирует профайлера NEWS.ru.

Напомним, что недавно Никита Кологривый заявил, что не только сыграет Жириновского в новом сериале, но и сделает это лучшего любого другого актера. Однако режиссер Александр Баранов опроверг его причастность к кинокартине. Он признался, что на самом деле еще не было даже кастинга. А самого Кологривого он не знает.