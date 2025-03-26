Лидия Вележева назвала большой наградой присвоение ей звания народной артистки

25 марта Владимир Путин присвоил Лидии Вележевой звание народной артистки. Звезда поделилась эмоциями от получения высокой награды.

Актрисе присвоили звание «за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства».

В разговоре с ТАСС Вележева отметила, что для нее получение высокого звания большая награда. Актриса ошарашена в хорошем смысле этого слова.

«Я еще не заглядывала в телефон, но уже получила множество поздравлений. Мне очень приятно, и я воспринимаю это как большую награду», — отметила звезда.

Актриса призналась, что первой о присвоении почетного статуса узнала ее мать. Родительница Лидии очень рада этому событию.

Помимо этого, жена Алексея Гуськова поздравила Александра Олешко, который также был удостоен звания народного артиста вместе с Максимом Авериным.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Ирину Аллегрову. Звание народной артистки РФ она получила в 2010 году.