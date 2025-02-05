«Лидия Николаевна к предательству не готова»: чем закончился очередной суд в семье Шукшиных

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала семейный разлад из-за прав на наследство. Об этом сообщает Kp.ru.

4 февраля в Таганском суде прошло очередное слушание по громкому делу. Лидия Федосеева-Шукшина пытается через суд вернуть долю авторских прав на творческое наследие Василия Шукшина. Артистка выясняет отношения с дочкой Марией, которая считает, что мать не может претендовать ни на наследство, ни на авторские отчисления. Мария хочет стать единоправной владелицей. Об этом журналистам сообщила адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Если ранее Мария Шукшина ежемесячно передавала Лидии Николаевне причитающиеся ей отчисления и отчитывалась за них, то отныне Мария Васильевна своей матери ничего не должна. Деньги, переданные ранее, являются «подарками» от Марии. Естественно, в любой момент эти «дары» могут быть прекращены», — высказалась представительница артистки.

По словам адвоката, она боится сообщать доверительнице такие новости. Учитывая возраст Лидии Николаевны, возникают опасения за ее здоровье. Несмотря на суд, артистка любит дочь и желает мира в семье.

«Если честно, мы очень боимся сообщать ей такие новости, так как это может фатально сказаться на ее состоянии, с учетом возраста, здоровья и переживаний. Она хочет только одного – мира и порядка в семье. К предательству, полному лишению всех прав на наследство Василия Макаровича, Лидия Николаевна не готова», — резюмировала адвокат.

Ранее сообщалось, что ставшая качком 35-летняя дочь Марии Шукшиной Анна перекрасилась в блондинку. Подробности читайте в этой новости.