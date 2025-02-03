Блондинка с горой мышц: дочь Марии Шукшиной кардинально сменила имидж
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Дочь актрисы Марии Шукшиной кардинально сменила образ. Ставшая качком Анна Шукшина перекрасила волосы и стала блондинкой. Результатом преображения она поделилась в соцсетях.
Звездная наследница активно ведет микроблог и постоянно сталкивается с критикой из-за своего внешнего вида. Анна очень любит спорт и проводит много времени на тренировках. Ее фигура сильно изменилась – из хрупкой девушки она превратилась в спортсменку с рельефными мышцами. Сама она довольна видом, но подписчики часто отзываются о ней негативно.
Недавно 35-летняя знаменитость решилась на перемены. Она сменила цвет волос, став блондинкой. До этого она была с темными волосами.
«Без фильтров», — написала наследница.
Поклонники поддержали девушку и отметили, что преображение пошло ей на пользу. Не оставили без внимания и фигуру Шукшиной.
«Анечка, больше не качайся. Уже и так достигла апогея!» – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович ответила на слова Алены Водонаевой о «бабкиных балахонах».