Блондинка с горой мышц: дочь Марии Шукшиной кардинально сменила имидж

Дочь актрисы Марии Шукшиной кардинально сменила образ. Ставшая качком Анна Шукшина перекрасила волосы и стала блондинкой. Результатом преображения она поделилась в соцсетях.

Звездная наследница активно ведет микроблог и постоянно сталкивается с критикой из-за своего внешнего вида. Анна очень любит спорт и проводит много времени на тренировках. Ее фигура сильно изменилась – из хрупкой девушки она превратилась в спортсменку с рельефными мышцами. Сама она довольна видом, но подписчики часто отзываются о ней негативно.

Недавно 35-летняя знаменитость решилась на перемены. Она сменила цвет волос, став блондинкой. До этого она была с темными волосами.

«Без фильтров», — написала наследница.