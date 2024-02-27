Лидия Федосеева-Шукшина согласилась отдать часть пенсии Бари Алибасову на покупку лекарств

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина согласилась отдать часть пенсии на лечение продюсера, бывшего мужа Бари Алибасова. Об этом рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, актриса жалеет Алибасова и желает скорейшего выздоровления.

«Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент», - сообщила Вербицкая-Линник сайту PROZVEZD.

Адвокат отрицает, что продюсер попал в больницу по вине Федосеевой-Шукшиной. Она уверена: никакой вины актрисы в этом нет.

Также юрист предупредила о планах подавать иски к тем, кто в окружении Алибасова продолжит говорить о причастности актрисы к госпитализации.

27 февраля сын Алибасова рассказал о самочувствии отца. Он признался, что скорую вызвали вовремя: сейчас жизни родственника ничто не угрожает.