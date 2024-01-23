Лидия Федосеева-Шукшина не стала скрывать эмоции после женитьбы Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на сообщение о женитьбе экс-супруга Бари Алибасова на молодой помощнице. Народная артистка РСФСР не стала скрывать эмоции.

Ее комментарий приводит NEWS.ru.

«Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать», - сказала 85-летняя Федосеева-Шукшина.

О том, что 76-летний Алибасов женился седьмой раз, стало известно 23 января. Пара не устраивала свадьбу, а тихо расписалась в московском ЗАГСе.

Развод Алибасова с Федосеевой-Шукшиной состоялся в 2020 году. Пара недолго состояла в браке – два года. О седьмой свадьбе Алибасов говорит так: «Женился, да и женился». Продюсер рассказал, что благодаря жене стал есть четыре раза в день, а раньше питался один раз. Первоначально женщина помогала Алибасову восстанавливаться после операций. У нее есть сын, который был не против решения о замужестве.