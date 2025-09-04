Лидеры на радио: составлен список самых популярных исполнителей прошедшего лета

Певица Юлия Zivert возглавила рейтинг самых популярных исполнителей за лето 2025 года на российском радио. Песни артистки набрали 8,7% от общих проигрываний, говорится в исследовании Российского авторского общества (РАО), которое приводит ТАСС.

Вторым по популярности оказался Дима Билан. Его песни прошедшим летом собрали 6,9% от общих проигрываний. Замыкает тройку лидеров Мари Краймбрери с показателем в 6,87%.

В топ исполнителей также вошли Анна Asti, Нюша, DABRO, Моя Мишель, МОТ, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и группа «Градусы».

В исследовании отмечается, что российских исполнителей 3,3 раза чаще «крутили» по радио, чем зарубежных. При этом самым популярным среди иностранных оказался трек INNA под названием I'll Be Waiting.

David Guetta, Artik&Asti и Zivert имели самое большое количество песен в ротации.

Ранее в команде певца Николая Расторгуева отреагировали на вопрос о низком рейтинге патриотического радио «Гордость» лидера «Любэ». Напомним, оно заняло последнее место по популярности среди российских радиостанций.