Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову рассказали о сути игры Dota 2 на выставке

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осмотрел выставку «Спорт высоких технологий». Презентующий рассказал политику о сути игры Dota 2.

Подробности приводит РИА Новости.

Выставка будет открыта в четверг 21 марта. Зюганова интересовало, какая среди компьютерных игр самая массовая. Лидер КПРФ также спрашивал, в чем ее суть.

На это экскурсовод заявил, что больше всего геймеров играют в Dota 2. В ней участвуют 10 игроков, они делятся на две равные команды. Задача – защитить свою базу. В игре 120 персонажей, важно правильно их выбрать. Для этого нужна аналитика.

Уточняя суть игры, Зюганов спросил: «По сути, на вас обрушился десант чужой, и вы отбиваетесь?» На это ему ответили, что задача команд – уничтожить соперника.

Ранее сообщалось, что в Сургуте мужчина играл до трех часов ночи на компьютере и впал в кому. Его госпитализировали в реанимацию. По словам супруги, мужчина играл допоздна и не реагировал на просьбы остановиться. У него появились головная боль, судороги и рвота. Известно, что россиянин не злоупотреблял алкоголем и не курил.