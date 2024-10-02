Лидера «Руки Вверх!» Жукова обвинили в незаконном использовании 15 песен

Солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 15 песен в фильме про группу. С соответствующей претензией выступил продюсер, генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов.

По словам Черкасова, в фильме «Руки Вверх!» звучат около 15 произведений и фонограмм, права на которые принадлежат издательству «Джем». Это доказывают судебные акты, пояснил продюсер.

Он объяснил, что в компанию обращались полгода назад для оформления прав на эти песни. Представители издательства сообщили, что решат вопрос положительно после общения Черкасова с Жуковым.

«Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски „для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма“», — рассказал продюсер в разговоре с Газетой.Ru.

Черкасов отметил, что Жуков неоднократно был уличен судами в нарушении прав и выплачивал денежные компенсации.

Как пояснил продюсер, в фильме без разрешения также используется образ первого директора и продюсера группы «Руки Вверх!» Андрея Маликова и различные художественные оформления продукции, декорации сцены, разработанные и принадлежащие компании «Джем».

Ранее Жуков заявил, что намерен судиться за права на хиты группы «Руки Вверх!». Лидер коллектива опроверг информацию о том, что он якобы проиграл суд издательству.