C лидера группы «Пасош» Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию

Сербского музыканта и сооснователя рок-группы «Пасош» Петара Мартича, обвиненного в пропаганде наркотиков, не будут выдворять из России. Такое решение принял Мосгорсуд.

«Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города Москвы, исключив из административного наказания в отношении Мартича Петара выдворение за пределы России», – пояснили aif.ru в суде.

В январе 2025 года Мартича признали виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Согласно решению суда, он должен был выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей добровольно покинуть РФ, без принудительного выдворения.

Поводом стала песня под названием «Насекомое», в тексте которой эксперты выявили «совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков».

Напомним, Петар Мартич родился в Белграде, но длительное время проживает и работает в России.

Ранее Петар Мартич оспорил решение о выдворении из России. 19 января в суд поступила апелляционная жалоба.