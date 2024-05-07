Лидер «Землян» Киселев отказался выплатить премию бойцу за подбитые танки Abrams

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплатить по миллиону рублей за два подбитых американских танка Abrams. Как пишет издание Neft, за обещанной выплатой обратился участник СВО из ХМАО с позывным «Десант».

В отделе по коммуникациям «Русской Медиагруппы», возглавляемой Киселевым, изданию пояснили, что выплаты были предусмотрены только за немецкие танки Leopard, а не за американские Abrams.

При этом в первый день экономического форума в Санкт-Петербурге Киселев пообещал выплачивать премию за «каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams».

В комментарии Газете.Ru Киселев заверил, что вместе с поддержавшими инициативу коллегами выплатил обещанные премии «тем, кому посчитал нужным».

При этом Киселев также подчеркнул, что многие артисты проигнорировали его идею.

«Вы задайте вопрос тем, кто вам это сказал. Я выплатил тем, кому я посчитал нужным. Кто меня не поддержал, вот им — Матвиенко, Крутому, Газманову, Шаману задайте вопрос», — заявил лидер «Землян».

Ранее Юрий Лоза высказался о совместном выступлении на одной сцене с Ярославом Дроновым. Он подчеркнул, что не уверен в правдивости слов Владимиа Киселева о том, что некоторые артисты отказываются от выступлений на сборных концертах вместе с SHAMAN.