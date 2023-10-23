Лидер рок-группы «КняZz» раскритиковал подражателей «Короля и Шута»

Музыкант, лидер рок-группы «КняZz» Андрей Князев заявил, что не понимает подражателей группы «Король и Шут». Об этом он рассказал в интервью изданию Газета.Ru.

Князев отметил, что этот путь ему непонятен.

«Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своем мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения», — сказал он.

Музыкант не видит ничего плохого в том, что люди вдохновляются творчеством группы и выстраивают свой путь в схожем направлении.

«Но тем не менее с позиции творчества и раскрытия в нем себя я таких исполнителей не понимаю», — добавил артист.

Рок-группа «Король и Шут» была основана Андреем Князевым и Михаилом Горшеневым в 1988 году. С 2011 года Князев является лидером группы «КняZz».

Ранее жилетку сооснователя группы «Король и Шут» Андрея Князева украли с выставки в Москве. Предмет гардероба музыканта был представлен на выставке «Панк-культура. Король и Шут». Сотрудники заметили пропажу вечером 27 апреля и обратились в полицию.