Лидер группы «СерьГа» Галанин предложил раздавать бедным деньги иноагентов. Об этом сообщает «Абзац».

Музыкант Сергей Галанин рассказал о предложении раздавать малоимущим деньги уехавших из России артистов, имеющих статус иностранного агента.

«Деньги надо отправить людям малоимущим, пострадавшим при катаклизмах, потерявшим в бою кормильцев — отцов, братьев, сыновей. Даже не важно, о каких суммах тут идёт речь», — заявил он.

Певец заявил, что необходимо направлять в семьи россиян деньги артистов, которые контролируются государством.

«Любые государственные средства, которые выходят в какой-то лишний оборот, нужно направлять в поддержку нуждающихся граждан», — добавил он.

Напомним, 28 февраля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает размещать рекламу в соцсетях иностранных агентов. Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности.

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