Лидер группы «Рок-Острова» Захаров рассказал об обмане организаторов концерта. Об этом сообщает mk.ru.

Руководитель коллектива «Рок-Острова» Владимир Захаров поделился неприятной историей, связанной с недавним концертом группы. По словам музыканта, организаторы концерта в Ростове-на-Дону не выплатили деньги.

Несмотря на ситуацию, группа все-таки отыграла концерт.

«Зал полный сидит, надо выходить на сцену, а денег за концерт не заплачено! Но несмотря на такой неприятный момент, мы вышли и отыграли нашу программу, поверив, что всё будет хорошо. Мы могли не выходить, отменить концерт, но зритель-то не виноват, что организаторы концерта не самые адекватные попались», — рассказал Захаров.

Музыкант также рассказал, что коллектив на протяжении всех 40 лет работы группы был сплочен. Однако есть и те, кто устает и уходит в сольную карьеру.

«Мы уже сработались, хорошо друг друга знаем. Бывает и спорим о чём-нибудь о важном, или по пустякам ругаемся, но это быт», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что певцу Akmal' вручили подарок в цветах российского флага.