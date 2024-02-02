Лидер группы «Пилот» заявил, что поведение Левы* из «Би-2» не связано с политикой

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф объяснил слова вокалиста «Би-2» Егора Бортника* (Лёвы) (признан иноагентом на территории РФ), который в разговоре с журналистами назвал себя «израильтянином» и поблагодарил новую родину за помощь в освобождении из тайской тюрьмы.

Кнабенгоф призвал не искать «чёрную кошку в тёмной комнате» и выразил уверенность, что слова музыканта не имеют никакого отношения к политике.

«Участники «Би-2», в отличие от многих, никогда не скрывали, что они бизнесмены и просто делают деньги. Они живут там, где можно заработать. Они отрезали себе возможность давать концерты в России, поэтому уехали. Но на самом деле им наплевать на политику»,- сказал солист «Пилота» в беседе с Абзацем.

Он подчеркнул, что Бортник* будет с радостью жить там, где сможет больше заработать. Поэтому, по мнению Кнабенгофа, слова артиста следует рассматривать только с позиции его личной выгоды.

Напомним, участники «Би-2» 25 января были задержаны на Пхукете из-за концерта, проведенного без разрешения на работу. 31 января все задержанные были депортированы в Израиль.

Ранее мы писали, журналистов РИА Новости и ВГТРК не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле, несмотря на приглашение. На месте присутствовал глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он пытался разрешить ситуацию, но в Би-2 наотрез отказались пускать представителей России и пригрозили отменой мероприятия.

*Признан иностранным агентом на территории России