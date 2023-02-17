Лидер группы «Несчастный случай» был задержан полицией в Новосибирске

Сегодня стало известно о том, что лидер группы «Несчастный случай» попал в неприятную ситуацию. Так, Алексея Кортнева задержала полиция Новосибирска. Об этом мужчина сообщил изданию ТАСС.

По информации источника, музыкант показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов, за это он и был задержан. Однако, по словам самого Алексея, инцидент удалось исчерпать.

«Да, задержание было. Ничего страшного не произошло. Протоколов не составляли, все в порядке», — высказался Кортнев.

Как сообщает ТАСС, 15 февраля в клубе Новосибирска должен был пройти концерт группы «Несчастный случай». В последний момент мероприятие перенесли, поскольку появилась информация о задымлении в здании.

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