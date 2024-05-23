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Опубликовано 23 мая 2024, 20:25
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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что находится не в Москве

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сообщил, что приехал в Воронеж.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев признался, что находится не в Москве

© Starface.ru

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев три месяца почти не выходил на связь с поклонниками. Стало известно, что сейчас артист находится не в Москве.

Издание «Абзац» узнало, что певец приехал в Воронеж. Однако цель поездки неизвестна.

«Сейчас не могу ничего комментировать. Мы приехали в Воронеж, обедаем», - поделился исполнитель.

Ранее Кортнев столкнулся с отменой концертов в России. На февраль 2024 года он планировал выступления в США и Канаде. Певец говорил о концертах в больших клубах и концертных залах. Он собирался выступать с хитами, накопившимися за 40 лет существования коллектива. Гастроли в США стали первыми для группы.

На днях шоумен Стас Барецкий рассказал об отмене концертов музыканта Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге. Он заявлял, что это может быть связано с возвращением в Россию певицы Аллы Пугачевой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алексей Кортнев
певец
несчастный случай