Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко празднует 55-летний юбилей

Обаятельный фронтмен коллектива «Мумий Тролль» Илья Лагутенко празднует свое 55-летие 16 октября. В этот же день отмечает свое сорокалетие его группа.

За 40 лет музыкальный коллектив выпустил 14 студийных альбомов и объездил с концертами всю страны. Хиты «Владивосток 2000», «Невеста?», «С новым годом, крошка!», «Утекай» и «Фантастика» известны многим слушателям.

Илья Лагутенко родился в 1968 году в Москве. После его семья переехала во Владивосток, где он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Страноведение». Будущий фронтмен группы служил на флоте, стажировался и работал в Китае и Великобритании.

В 1983 году он основал группу «Мумий Тролль» и стал ее лидером. У коллектива был перерыв в творчестве, но в конце девяностых он снова возобновил свою деятельность, выпустив множество культовых композиций, став известным не только в России, но и за рубежом.

«Музыка и «Мумий Тролль» — это мой образ жизни, — признавался Илья Лагутенко в интервью Газете.Ru. — О котором я, честно признаюсь, когда-то мечтал в детстве, но никогда не думал, что это возможно, что это может настолько органично вписываться в действительность мира».

В 2022 году коллектив заявил о прекращении концертной деятельности, но позднее их выступления были возобновлены, правда, за рубежом.

Напомним, скандальная тусовщица Надя Сказка до сих пор не может простить Илье Лагутенко расставание.