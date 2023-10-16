Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко празднует 55-летний юбилей
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Обаятельный фронтмен коллектива «Мумий Тролль» Илья Лагутенко празднует свое 55-летие 16 октября. В этот же день отмечает свое сорокалетие его группа.
За 40 лет музыкальный коллектив выпустил 14 студийных альбомов и объездил с концертами всю страны. Хиты «Владивосток 2000», «Невеста?», «С новым годом, крошка!», «Утекай» и «Фантастика» известны многим слушателям.
Илья Лагутенко родился в 1968 году в Москве. После его семья переехала во Владивосток, где он окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Страноведение». Будущий фронтмен группы служил на флоте, стажировался и работал в Китае и Великобритании.
В 1983 году он основал группу «Мумий Тролль» и стал ее лидером. У коллектива был перерыв в творчестве, но в конце девяностых он снова возобновил свою деятельность, выпустив множество культовых композиций, став известным не только в России, но и за рубежом.
«Музыка и «Мумий Тролль» — это мой образ жизни, — признавался Илья Лагутенко в интервью Газете.Ru. — О котором я, честно признаюсь, когда-то мечтал в детстве, но никогда не думал, что это возможно, что это может настолько органично вписываться в действительность мира».
В 2022 году коллектив заявил о прекращении концертной деятельности, но позднее их выступления были возобновлены, правда, за рубежом.
Напомним, скандальная тусовщица Надя Сказка до сих пор не может простить Илье Лагутенко расставание.