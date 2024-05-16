Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что празднует 67-летие в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание НСН.

16 мая 2024 года Шевчук отметил 67-летие. По словам артиста, он провел день рождения в Санкт-Петербурге. Именинник с самого утра отвечал на поздравления.

«Я только прилетел с гастролей, буквально только что с самолета. Сижу дома и отвечаю на поздравления. Телефон с утра уже горячий», — высказался Юрий.

Певец отметил, что находится в хорошем, но уставшем настроении.

«Пока еще чувствую, что не всем надоел», — резюмировал Шевчук.

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