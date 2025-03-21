Лидер «Чайфа» Шахрин рассказал, что группа не стремится давать много концертов

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин раскрыл подробности гастрольного графика коллектива. Его слова приводит НСН.

Группа «Руки Вверх!» с 11 по 16 марта дала в Москве сразу пять концертов. Шахрин отметил, что никогда не работал в столь стремительном режиме. Он также рассказал, что участники «Чайфа» выступают через день, играя подряд не больше семи концертов в разных городах.

«У нас нет такого чеса каждый день, думаю, это очень тяжело. Наш концерт идет почти 2,5 часа, я пою, мне скоро будет 66 лет, каждый день работать с такой нагрузкой на связки смысла не вижу. В нашем возрасте, в нашем статусе нам денег столько не надо. Мы уже обеспеченные люди, поэтому нужно в свое удовольствие работать», — поделился артист.

Помимо этого, лидер «Чайфа» признался, что усталость после выступления не зависит для него от размера зала, и во время личных переживаний всегда сложнее выходить на сцену и улыбаться зрителям.

«Наш прошлый тур начался с очень трагического момента в моей семье, но мы уже улетели на Дальний Восток, отменять концерт и возвращаться обратно нельзя было. Конечно, в этом случае тяжело заставить себя выходить на сцену, улыбаться, говорить какие-то веселые истории, ты устаешь», — добавил он.

Ранее мы писали, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин заработал на бизнесе более 3 млн рублей.