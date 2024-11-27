Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин заработал на бизнесе более 3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Музыкант Владимир Шахрин владеет долями в нескольких компаниях. Так, ему принадлежит ООО «Оранж», которая осуществляет деятельность в области отдыха и развлечений. Согласно открытым данным, за 2023 год организация принесла доход в 8,9 млн рублей, а чистая прибыль составила 3,3 млн рублей.

Интересно, что в мае 2024 года ООО «Оранж» задолжала по налогам 2660 рублей, но сейчас этот долг погашен.

Владеет лидер «Чайфа» и еще одним, менее успешным бизнесом. В ООО «Лад» Шахрину принадлежит 10% организации. Согласно открытым данным, за 2023 год компания заработала 8,4 млн рублей, тогда как чистая прибыль составила всего 81 тысячу рублей.

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