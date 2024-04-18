Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов заявил о тупости критикующих РФ артистов

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил скандальные заявления уехавших из России деятелей культуры «тупостью» и обидой.

По его словам, эмигрировавшие звезды затаили обиду на оставшихся на Родине коллег, так как сейчас они находятся в изгнании, а редкие гастроли по русскоязычным диаспорам за рубежом не сравнятся с большими концертами в России.

«Для меня человек, который сейчас не способен разобраться в ситуации и занимает такую русофобскую позицию, поддерживает Украину, либо тупой просто, либо откровенный человек, который всегда всё это ненавидел, относился к этому как к пастбищу», — приводят слова музыканта «Известия».

С мнением Самойлова согласилась и актриса Яна Поплавская, которая напомнила о высказывании певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 144 человека. По мнению исполнительницы роли «Красной шапочки», Алла Борисовна была уверенна в том, что любовь российского народа к ней «безусловна».

Сейчас же Примадонна старается как можно чаще напоминать о себе, так как опасается, что о ней перестанут говорить.

«Она боится, что ее забудут. Боится. Страшно боится. Тогда же она перестанет существовать», — пояснила Поплавская.

Ранее мы сообщали, что теракт в «Крокус Сити Холле» оставил равнодушной Пугачеву. Она неделю игнорировала трагедию и прервала молчание только после массовой критики со стороны бывших поклонников и угрозы получить статус иностранного агента. Исполнительница хита «Айсберг» вышла на связь в своем блоге и цинично заявила, что «Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях».

Кроме того, Пугачева извинилась перед таджикской певицей Манижей, выразившей сочувствие террористам, к которым применили силу во время задержания.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 144 человека, в том числе пятеро детей, более 550 пострадали.