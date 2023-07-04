Лицо усохло: 61-летняя Тамара Гвердцители очень похудела и изменилась после смерти матери

Певица Тамара Гвердцители очень похудела и изменилась после смерти матери. На это обратили внимание поклонники артистки: они заметили, что ее лицо будто усохло, на коже появились новые морщины.

Артистка впервые за долгое время отсутствия дала концерт. Публика с радостью встретила информацию, что она вернулась к работе.

Однако состояние певицы всерьез беспокоит фанатов: сама певица не отвечает на вопросы о здоровье. Об изменениях во внешности Гвердцители написал сайт Woman.ru.

Издание напомнило, что полгода назад певица пережила потерю матери. Артистка пыталась вылечить родного человека у лучших специалистов, но 83-летняя женщина скончалась на родине в Грузии.

Гвердцители поставила работу на паузу и долго не могла справиться с трагедией. Из-за стресса она попадала в больницу. Говорилось, что Гвердцители буквально жила для мамы и провела с ней всю жизнь.

Ранее мы писали об изменениях во внешности певицы Полины Гагариной. Поклонники заподозрили у нее анорексию.