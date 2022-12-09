Лицо со шрамом: Эдгарду Запашному все же требуется операция после нападения тигра

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал об операции, которая ему предстоит после нападения тигра. Напомним, что инцидент произошел в середине ноября во время репетиции. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Поклонники очень переживают за состояние 46-летнего артиста, но он уверяет, что это косметическая операция. По его словам, хирург просто поработает над его внешним видом.

«Швы мне сняли на прошлой неделе в пятницу. Сейчас шрам остался, врачи говорят, что нужно немного подождать, а потом с помощью лазерной процедуры можно сделать его поэлегантнее», – рассказал Запашный.

В разговоре с журналистами звезда цирка отметил, что даже не брал больничный. Он не отменял свои выступления и всегда рад видеть зрителей на шоу.

Эдгард говорит, что с самого начала карьеры понимал, на что идет. Он вспомнил о своем отце, который выходил на арену в любом состоянии, даже с гипсом.

«Всякое бывает. И артисты умеют терпеть боль. Я видел своего папу, который работал с хищниками со сломанной ключицей, он был загипсован, но продолжал выходить на манеж. Его ударила лошадь — ему загипсовали всю ногу, но он даже на костылях работал с хищниками», — поделился мужчина.

Ранее мы рассказывали подробности инцидента с участием Запашного и тигра.