«Это теперь на всю жизнь»: разодранный тигром Запашный показал последствия нападения

Две недели назад общественность потрясла новость, что на знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного напал тигр. В Сети появились кадры, на которых укротитель истекает кровью после «свидания» с хищником. Несмотря на то, что зверь сильно располосовал Запашного, тот был до последнего спокоен. По его утверждению, тигр Рой не виноват, и все произошло совершенно случайно.

На днях дрессировщик вновь появился на публике и продемонстрировал свою внешность после произошедшего. Теперь у Эдгарда остался шрам на щеке, который будет с ним всю жизнь. Мужчина рассказал, что ему все равно – будет шрам грубый или нежный, ведь это напоминание о сложности и опасности профессии. «Случилось то, что случилось. Кто-то из женщин говорит, что мужчину шрамы украшают… Хотя я с этим не согласен. Это напоминание теперь на всю жизнь, что работа сложная, работа опасная и спасибо Богу, что мне повезло», - поделился знаменитый укротитель.

Запашный рассказал, что ему еще повезло, ведь Рой не задел глаза или горло. Тогда бы он простым шрамом не отделался. Отметим, что в результате инцидента Эдгарду наложили 14 швов, и теперь сотруднику цирка нужно будет время, чтобы привыкнуть к своему новому облику.