«Лицо сильно опухло»: Анна Калашникова перенесла два наркоза перед свадьбой

Модель Анна Калашникова появилась перед журналистами с перевязанной головой. Она сообщила, что перенесла два наркоза, и лицо опухло. Впереди у Калашниковой «важное событие» - по всей видимости, речь идет о свадьбе.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Перенесла два наркоза, лицо сильно опухло, нужно было что-то делать, ведь на носу важное событие», - сообщила модель.

По слухам, она готовится к свадьбе с новым ухажером. Его имя неизвестно: Калашникова сообщала только то, что мужчина не относится к миру шоу-бизнеса, он молод и красив.

Модель решила обратиться к известному косметологу: ей сделали процедуру «стройное лицо» и поправили форму носа, он стал более миниатюрным. Эффект должен сохраниться на 1,5-2 года.

Ранее Калашникова рассказала, почему не оперировалась у пластического хирурга Тимура Хайдарова. Подробности читайте здесь.