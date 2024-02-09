«Это инъекции»: хирург ответила, что 23-летняя дочь Маликова сделала со своим лицом

Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала изменения во внешности дочери певца Дмитрия Маликова – Стефании. Поклонники заметили, что у девушки пропали пухленькие щечки и появился острый подбородок.

23-летняя звездная наследница давно привлекает внимание своим стилем жизни, активностью в социальных сетях и деловыми начинаниями, включая собственный модный бренд. В последнее время ее частые визиты к косметологу стали заметными, и на последних фотографиях, которыми она поделилась, видны явные изменения в ее внешности.

Пластический хирург Мадина Байрамукова проанализировав фотографии, указала на то, что вероятно Стефания прибегла к инъекционным процедурам.

«Судя по фото, девушка подколола губы, углы нижней челюсти тоже подверглись коррекции, это инъекции. Подбородок был увеличен с помощью филлера гиалуроновой кислоты. К тому же есть ощущение, что были удалены комочки Биша», – цитирует эксперта Woman.ru.

Байрамукова также отметила возможное введение ботокса, однако заметила некоторую асимметрию в результате, что может быть связано с некачественным введением препарата. Также она не исключила возможность более радикального вмешательства, такого как ринопластика, учитывая изменения в форме носа.

Однако, она отметила, что возможно некоторые изменения во внешности могут быть обусловлены также и использованием макияжа, поэтому нужно проявлять осторожность в оценках.

Ранее пластический хирург в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» прокомментировал уколы ботокса у 81-летнего актера Пашутина.