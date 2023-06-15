«Лицо отекшее»: Маша Малиновская осудила 37-летнюю Ольгу Бузову за увлечение косметологией

В последнее время все внимание публики приковано к Ольге Бузовой. Дело в том, что не так давно известный хирург раскритиковал внешность певицы и заявил, что она перенесла множество пластических операций. Узнав об этом, знаменитость опровергла слова эксперта и обвинила его в отсутствии врачебной этики. Однако телеведущая Маша Малиновская поспешила встать на защиту доктора.

Женщина считает, что Бузова чрезмерно увлеклась косметологией. По мнению Маши, на лице певицы не осталось живого места, вот почему ее внешность не выглядит естественно.

«Бузова такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут», — цитирует StarHit высказывание знаменитости из документального фильма для «Муз-ТВ».

К слову, сама Малиновская не скрывает своего пристрастия к омолаживающим процедурам. Однако она убеждена, что в ее преображениях есть чувство меры.

Ранее Ольга Бузова проговорилась о проблемах со здоровьем. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву раскритиковали за фото без макияжа.