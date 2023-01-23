Лицо Филипа Киркорова начало покрываться шрамами

В телеграм-каналах не утихают дебаты по поводу обновленной внешности короля русской поп-музыки Филиппа Киркорова.

Модные инфлюенсеры задаются вопросом: была круговая подтяжка лица в дополнение к липосакции, или же всё обошлось только «лисьими глазками» и блефаропластикой?

Тот факт, что Киркоров, вопреки официальным заявлениям прессы, все-таки обращался к услугам профильных специалистов, подтверждает внезапное изменение во внешности шоумена.

Так фирменные бровки домиком превратились в гусениц, а веки стали более овальными. Однако если все вышеперечисленные модификации певцу удалось скрыть, то новая черная бородка «Тимати-стайл», увы, оказалась не в силах прикрыть ещё не до конца исчезнувшие швы.

О том, сколько на самом деле выкладывает артист за свою «королевскую» внешность мы писали в отдельной статье, доступной по ссылке.