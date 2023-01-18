«Даже не пытайтесь»: озвучена сумма пластических операций Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров стал моложе. В свои 55 он теперь выглядит на сорок с небольшим. На недавнем корпоративе в Дубаи некоторые посетители «Шале березка» даже приняли его за двойника.

А когда поняли, что это настоящий Филипп – обрадовались и удивились.

Как это ему удалось? – вопрошали они.

Частично ответ на этот вопрос дает источник газеты «Известия» в клинике Тимура Хайдрова, где Киркоров часто бывает на процедурах.

Речь, судя по всему, идет о абдоминопластике и липосакции с прорисовкой силуэтов. Это хитрая процедура столь же трудновыговариваема, сколь и затратна.

На избавление от избытков жира постоянный клиент, каким является народный артист России, должен заплатить около 1 млн рублей.

Липофилинг (пересадка жировой ткани) стоит еще около 300 тысяч. При этом, по некоторым сведениям, в клинике все процедуры расписаны на едва ли не на полгода.

Так что, если омоложение Филипп Бедросович решил сделать в канун Нового года – это дополнительные расходы за срочность.

Добавим сюда и еще кое-какие сопроводительные манипуляции, без которых редко удается полноценная абдоминопластика.

По самым скромным подсчетам «средство Макропулоса» обошлось артисту не менее, чем в 2,5 млн рублей.