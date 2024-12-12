Лицо еще не обвисло: Айза раскрыла, когда собирается прибегнуть к подтяжке лица

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о планах на пластику. Она высказалась касательно подтяжки лица.

По словам знаменитости, она уже была на консультации у специалиста в апреле этого года. Хирурги, которые осмотрели Айзу, пришли к выводу, что ей пока нет необходимости делать подтяжку.

«Я в апреле уже была на консультации у хирургов. СМАС-подтяжку мне еще рано делать», — рассказала блогерша.

На данный момент, как заявила Айза, она спасается с помощью косметологии. К лифтингу звезда планирует обратиться лишь через 7-10 лет.

Ранее Айза раскрыла, что получила в подарок от бывшего мужа Дмитрия Анохина. Экс-супруг преподнес блогерше гуся по имени Мартин. Она открыла коробку с птицей и не смогла сдержать эмоций.