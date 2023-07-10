Личный вагон в поезде: Ирина Аллегрова выдвинула требования к организаторам гастролей

Певица Ирина Аллегрова во время гастролей требовала целый вагон, если поездки проходили на поезде. Подробности райдера и требований звезды к организаторам концертов привел продюсер Сергей Лавров.

По его словам, артистка не просила чего-то сверхъестественного и «всегда была скромняжкой»: в райдере нет ни частного самолета, ни алкоголя.

«Если это поезд, то всегда должен был быть предоставлен целый вагон», - сказал продюсер изданию PopCornNews. Он объяснил, что данное требование обусловлено необходимостью разместить коллектив, с которым гастролировала певица.

Лавров назвал «эксклюзивом» нынешние выступления Аллегровой. Он считает, что из-за высокой стоимости концертов позволить себе пригласить ее могут лишь ценители творчества. Сама артистка при этом будет меньше работать, но больше получать.

Ранее мы писали, что Аллегрова просит за 40-минутное выступление около 9-10 млн рублей. При этом певица старается узнавать, кто заказчик концерта. С сомнительными людьми певица не связывается.