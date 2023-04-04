Личные тайны и внебрачные дети: имена женщин 56-летнего Дмитрия Нагиева рассекретили

Личная жизнь актера Дмитрия Нагиева окутана тайной. Официально известно о единственной жене в его жизни – Алисе Шер. В день 56-летия артиста издание StarHit рассказало о других любимых женщинах Нагиева и внебрачных детях.

С Алисой Шер Нагиев прожил 18 лет. По слухам, именно она придумала образ актера – при Шер артист превратился в брутального секс-символа.

Пара разошлась из-за измен Нагиева. Позже Шер признавалась, что боялась преследований какой-нибудь из его поклонниц.

«Меня преследовала мысль, что не сегодня — завтра какая-нибудь сумасшедшая обязательно обольет меня кислотой или покалечит», - писала бывшая жена Нагиева в автобиографической книге.

Потом актеру приписывали роман с фитнес-тренером Ольгой Слуцкер, интриги с певицей Жанной Фриске, актрисой Анной Самохиной.

О последней он говорил: «Анну я очень любил».

В последние годы о личной жизни Нагиева мало что известно. Говорилось, что в его доме на Новой Риге проживают домохозяйка Анна Спектор с дочерью – девочка, якобы, очень похожа на актера. Спектор пользовалась машиной из автопарка Нагиева, один автомобиль даже был зарегистрирован на женщину.

В коттедже Нагиева под Петербургом живет шеф-редактор федерального канала Наталия Коваленко. Она воспитывала сына, тоже похожего на Нагиева. Часто мать с сыном летали в Испанию – там у Нагиева имелась недвижимость. Однажды журналисты сняли Нагиева и Коваленко, садящихся в машину.

Сам актер никак не комментировал эту информацию, хотя и признавался, что не одинок. Официально известно о единственном наследнике Нагиева – сыне Кирилле от Алисы Шер.

Ранее актер отказался вести церемонию награждения на федеральном канале. Свое решение он озвучил на многомиллионную аудиторию.