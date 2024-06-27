Личные причины: почему Алексей Балабанов обиделся на актера Андрея Федорцова

Одной из первых работ в кино актера Андрей Федорцова была роль радиорежиссера в культовом фильме «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Звезда сериала «Убойная сила» рассказал, как проходил кастинг в картину, и почему на него обиделся ее создатель.

Федорцов охарактеризовал Балабанова как немногословного человека: актерам нужно было спиной чувствовать, чего хочет режиссер. Даже пробы проходили практически без слов.

Он сказал актеру очень сильно испугаться. На вопрос как Балабанов ответил не совсем цензурно.

«Ну хорошо, я очень испугался и получил свою роль», — рассказал артист в интервью Газете.Ru.

Однажды Балабанов позвонил актеру и попросил переозвучить Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в «Жмурках». По личным причинам Федорцов от этого отказался. В результате его переозвучил Юрий Гальцев.

После этого артисту показалось, что режиссер обиделся из-за его отказа.

Как пояснил Федорцов, прочитав сценарий «Брата», он не понимал, зачем снимать такое кино. Актер видел вживую ребят-рэкетиров, вымогавших деньги на улицах и устраивающих драки прямо на Невском проспекте. Потом он осознал, что люди хотели видеть героя, который избавится от подонков и станет героем того времени.

Ранее актер Виктор Сухоруков назвал чудом вновь возросший интерес к фильму «Брат».

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)