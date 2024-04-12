«Лично я с ним не разговаривал»: актер Евгений Князев рассказал о работе с осудившим СВО режиссером Локшиным

Актер Евгений Князев, исполнивший роль Берлиоза в новой экранизации романа «Мастер и Маргарита», рассказал о работе с режиссером Михаилом Локшиным. По его признанию, ни о каких высказываниях кинематографиста о СВО он не слышал. Более того, он заверил, что политика никак не внедрялась в работу над проектом.

Скандал вокруг нового прочтения культового произведения Михаила Булгакова разгорелся после премьеры киноленты. Многие возмутились, что картину снимал режиссер, который негативно комментировал СВО. Из-за этого некоторые зрители усмотрели в фильме намеки на политическую позицию Локшина. Однако актер Князев, который участвовал в съемках, это отрицает.

Евгений заявил, что в киноленте нет никаких аллюзий на сегодняшний день. Да и о политике на съемочной площадке никто не говорил, даже тот же Михаил Локшин.

«Лично я с ним не разговаривал [по поводу] его позиции. В этом фильме было занято много людей. И никакой аполитичности или политичности туда не внедряли», - поделился актер в проекте «Так сказать» портала «Абзац».

По словам Князева, свою позиция при работе над фильмом Локшин не высказывал. Он был уважителен со всеми артистами.

Ранее портал «Страсти» рассказал о новой экранизации «Мастера и Маргариты» и оценил ее. Материал читайте на нашем сайте.