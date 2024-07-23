«Лично я не против!»: Гулькина выразила готовность пройти проверку на допинг

Российская певица Наталья Гулькина отреагировала на появившиеся в Сети лозунги о проверке артистов на допинг-пробу перед концертами после скандала вокруг выступления Глюкозы в Красноярске. Ее слова приводит mk.ru.

«Да, давайте проверять артистов на допинг. Лично я не против! Это, конечно, немного странно, но если нужно, я всегда готова и буду первая, кто пройдет допинг. Когда нечего бояться, то о чем говорить», - высказалась исполнительница.

Бывшая солистка группы «Мираж» отметила, что видела запись скандального выступления Глюкозы. Она также назвала произошедшее «очень странной историей».

«Такое ощущение, что это какое-то левое видео и на нем не она. Потому что девушка должна быть совсем в неадеквате, чтобы, как мужчина, хватать себя за причинное место. Наверное, если только действительно человек находится под каким-то невероятным кайфом и не соображает, где он находится и что делает», - добавила Гулькина.

Напомним, 20 июля в Красноярске по случаю Дня металлурга состоялся концерт Глюкозы, во время которого исполнительница не попадала в ноты, ходила кругами по сцене, чесалась и трогала себя за причинные места. Зрители предположили, что певица находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее певица Маргарита Суханкина раскрыла детали скандала с Гулькиной.