Лично встречался с курьерами: тренер московского «Локомотива» Заур Хапов отдал мошенникам 11,7 млн рублей

60-летний Заур Хапов, тренер вратарей московского «Локомотива», отдал мошенникам 11,7 млн рублей. Об это пишет Telegram-канал Sport Baza.

Как выяснили авторы канала, злоумышленники начали общаться с Хаповым 20 июня. Представившись сотрудниками Федерального казначейства и силовых структур, мошенники сообщили ему, что доступ к его банковским счетам якобы могут иметь третьи лица, поэтому он должен перевести деньги в «безопасное место».

Также уточняется, что в июле Заур Залимович несколько раз лично встречался с курьерами и передавал им свои сбережения. В конце концов он понял, что его развели. Но только после того, как отдал неизвестным 11,7 миллионов рублей.

Заур Хапов — известный российский футболист и тренер. Он брал чемпионство с «Аланией» в 1995-м, пару раз играл за сборную, а в 2016-м стал тренером вратарей в «Локомотиве».

Ранее мы писали о новом способе, с помощью которого мошенники похищают деньги у россиян. Злоумышленники делают вид, что ошиблись при переводе и просят вернуть сумму.