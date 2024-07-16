Актриса Виктория Исакова заявила, что много работает из-за трудностей в жизни

Актриса Виктория Исакова рассказала, почему работает сразу над несколькими проектами. По признанию звезды, она не считает себя трудоголиком, просто подобным образом справляется с трудностями в жизни.

Звезда фильма «Сто лет тому вперед» поделилась в интервью U-Magazine, что всегда находила смысл в работе, а в трудные времена «оживала» с помощью нее.

«Мне посчастливилось вовремя найти то, что меня по-настоящему радует, вызывает азарт и удовольствие, так я ухожу от реальности. Все думают: “Ого, какая она способная, сколько всего успевает!” А это зачастую мой метод спрятаться от сложностей», — призналась артистка.

По словам Виктории, современный мир ее иногда пугает, поэтому она рада окунуться в альтернативную реальность. Благодаря этому, она легче справляется с болью и страхами. Также она наслаждается временем, которое проводит с родными. Со временем женщина поняла, что семья для нее – на первом месте, а потом уже работа.

«Мы, наверное, все поняли в пандемию, как ценно общение с близкими. Я в том числе. Для меня стало важно, например, самой уложить ребенка спать, хотя раньше я иногда могла передать эти обязанности няне», – рассказала звезда.

Актриса счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом, и у них растет восьмилетняя дочь Варвара.

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