«Лично меня это пугает»: Лариса Гузеева впервые вышла на связь после скандала и обвинений в мошенничестве

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева вышла на связь после громкого скандала и обвинений в мошенничестве. В личном блоге актриса нарушила молчание, снова ответив хейтерам на критику ее внешности.

Недавно Лариса Гузеева удивила публику кадрами в новом образе для роли со светлыми волосами, но многие резко раскритиковали имидж артистки. Звезда фильма «Жестокий романс» пришла в ужас от нападок недоброжелателей: «Я не понимаю, как незначительное изменение во внешности, может вызвать столько ненависти и агрессии». Но, как оказалось, эта история до сих пор не отпустила актрису. Она опубликовала в соцсети архивное фото в голубом платке и порассуждала о переменах в людях с течением времени.

«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково, а если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растет, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет. Ну это для меня так. Я не настаиваю. К чему я: платки любила всю жизнь и никогда от них не откажусь. Всем всего», — заявила Лариса Гузеева.

Поклонники поддержали телеведущую, отметив, что аксессуар ей очень идет: «Соглашусь с основной мыслью поста. Когда говорят: я такой же, как в 18… Ну все понятно, я, пожалуй, пошла. Платки вам идут. Шикарная женщина», «Как всегда невероятно красивая во всем: от внешности до мыслей».

Напомним, недавно Лариса Гузеева оказалась в центре громкого скандала. Звезда «Давай поженимся!» снялась в рекламе для проекта Сергея Домогацкого, который строит и продает недвижимость на Бали. Позднее в полицию поступили обращения от пострадавших от действий бизнесмена. Жертвы утверждали, что предприниматель исчез, так и не предоставив им купленные виллы. Они также потребовали проверить артистку на возможную причастность к мошеннической схеме.

Ранее юрист Илона Гуськова заявила, что Ларисе Гузеевой грозит до 10 лет за возможное соучастие в мошенничестве.