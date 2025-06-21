Личная жизнь артиста не сложилась: исполнитель хита «Розовые розы» Александр Добрынин ходит на могилу к коту

Смерть кота по кличке Барс стала настоящей трагедией для исполнителя хита «Розовые розы» Александра Добрынина. Он настолько тяжело переживал случившееся, что по пять раз в неделю ходил на могилу к питомцу.

Артист побывал на шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Он рассказал, что не так давно потерял любимого кота, с которым прожил многие годы. Смерть Барсика серьезно ударила по одинокому музыканту, чья личная жизнь не сложилась.

«У меня нет ни детей, ни жен, и мать умерла недавно, и кот умер. И да, действительно, я хожу на кладбище и кладу всегда розовые розы именно коту. Сейчас, конечно, поменьше стал ходить из-за работы. А так, например, прошлым летом был на могиле пять раз в неделю», — поделился певец.

Спустя время Добрынин завел нового питомца. Он опубликовал фото с четвероногим питомцев в социальных сетях.

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