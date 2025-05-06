«Кошмар и ужас»: жена Колокольникова раскрыла, из-за чего ссорится с актером

Жена Юрия Колокольникова рассказала, что ссорится с актером из-за кота. Ее слова приводит WomanHit.ru.

В конце 2024 года Юрий женился на актрисе Вильме Кутавичюте. Супруги не скрывают счастья в браке: они много путешествуют и поддерживают друг друга в рабочих моментах. Однако, как и в любой паре, они не обходятся без ссор. Как выяснилось, супруги могут поругаться из-за кота.

Когда они стали жить вместе, то решили завести кота. Но, как это часто бывает, питомец проявил симпатию к Юрию и стал считать хозяином его. Тот, в свою очередь, носит животное на руках и уделяет ему много времени.

«И не дай Бог я подвину кота ногой, это кошмар и ужас, я травмирую его личность. После этого я завела себе кошку Мяу, но она оказалась ярой феминисткой и жуткой душнилой. Чтобы хоть как-то отвлечь от меня ее внимание, мы решили завести третьего кота — Миядзаки. Короче говоря, у нас дома три огромных мейн-куна», — рассказала актриса.

Ранее жена актера Юрия Колокольникова появилась на публике в наряде, похожем на пижаму. Подробности читайте в этой новости.